Во Франции еще один департамент ввел запрет на продажу устриц из-за отравлений

Речь идет о департаменте Манш

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Префектура департамента Манш (северо-запад Франции) запретила продажу выловленных в одной из его коммун устриц из-за массовых отравлений.

"Анализ выращенных устриц из коммуны Сен-Ва-ла-Уг подтверждает наличие в них норовируса (острой кишечной инфекции - прим. ТАСС), - сообщило ведомство в соцсети X (ранее Twitter). - В связи с этим префект департамента Манш Ксавье Брюнетьер принял решение <...> временно запретить вылов и продажу моллюсков из этой зоны".

Уже пойманные устрицы, отмечается в заявлении, должны быть изъяты из продажи.

Манш стал третьим департаментом, где за последние три дня власти приняли подобные меры. Ранее вылов и продажу устриц запретили в Жиронде (юго-запад Франции) и Кальвадосе (северо-запад республики).