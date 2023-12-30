Госсовет Франции счел законным выселение студентов из общежитий во время ОИ-2024

Как отметил телеканал LCI, Региональный центр по делам университетов и школ пообещал оказать помощь студентам, которых затронула эта мера

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Государственный совет Франции, который является высшей инстанцией административного надзора в республике, признал законным решение властей сократить сроки проживания студентов в общежитиях ради размещения в них персонала Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщил телеканал LCI.

По его данным, Госсовет постановил, что оснований для признания этой меры незаконной нет. Региональный центр по делам университетов и школ (CROUS), ответственный за студенческие общежития во Франции, имеет право предлагать студентам подписать договоры аренды с более коротким сроком действия с учетом проведения Олимпиады.

Как отметил телеканал, CROUS в свою очередь пообещал оказать помощь студентам, которых затронула эта мера, предоставив, в частности, "компенсацию в размере €100 и два билета на соревнования в рамках Игр".

Ранее сообщалось, что мера коснется 12 общежитий в столичном регионе Иль-де-Франс и затронет более 3 тыс. студентов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.