В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест

Его изготовили в Москве

ТАСС, 30 декабря. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) совершил чин освящения накупольного креста для Свято-Владимирского собора в Херсонесе, сообщается в Telegram-канале Крымской митрополии.

"30 декабря митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении благочинного Севастопольского церковного округа протоиерея Сергия Халюта, духовенства Севастопольского благочиния и гостей в священном сане совершил чин освящения накупольного креста для Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Новый крест - точная копия креста, стоявшего на куполе собора до революции 1917 года, изготовлен в Москве с применением новых технологий", - говорится в сообщении.

Прежний крест, выполненный из черного металла с последующим золочением, был установлен на собор в 2001 году, но под влиянием агрессивной среды в виде морского соленого воздуха крест стал аварийным, в связи с чем 20 декабря 2023 года был демонтирован.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.