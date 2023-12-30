Власти Москвы окажут Белгороду поддержку в восстановлении после обстрела города

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода после обстрела города со стороны ВСУ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. <…> С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", - написал Собянин.
Он также сообщил, что Москва выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава России для отправки в Белгород.