В центре Белграда ссторонники оппозиции завершили акцию протеста

Коммунальные службы приступили к уборке места проведения демонстрации

БЕЛГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" завершили у здания Конституционного суда в центре Белграда протестную акцию, которая ранее началась у гостиницы "Москва". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторы акции объявили со сцены, что протесты заканчиваются, и предложили всем разойтись по домам. После шествия по центральным столичным улицам участники акции покидают проезжую часть. Коммунальные службы приступили к уборке места проведения демонстрации.

Акция состоялась на фоне организованных на ряде участков страны повторных парламентских и муниципальных выборов. Республиканская избирательная комиссия (РИК) ранее заявила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования пройдет на трех избирательных участках. РИК дополнительно сообщила, что повторное голосование также пройдет 2 января на восьми участках.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания РИК, а 24 декабря попытались взять штурмом городскую администрацию Белграда. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.