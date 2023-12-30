В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, это позволит стабильно снабжать город продуктами и товарами первой необходимости

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков в Москве продлили до 31 декабря 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на 1 год - до 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит стабильно снабжать Москву продуктами и товарами первой необходимости.

"Мы продолжаем организовывать грузовую логистику. Благодаря принятым мерам по регулированию движения грузового транспорта в столице повышается безопасность и улучшается экология, что соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина. При этом доставка в город продуктов и товаров сохраняется в полном объеме, а развитие электронных услуг для грузоперевозчиков сокращает их издержки", - подчеркнул заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.