Умер публицист Максим Соколов

Ему было 64 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Публицист и журналист Максим Соколов умер в Москве в возрасте 64 лет. Об этом сообщила жена Светлана Соколова на его странице в "ВКонтакте".

"Это Светлана. Жена Максима. Максим скончался полтора часа назад", - написала она около 20:00 мск.

Жена журналиста отметила, что смерть была внезапной, точную причину она назвать пока не может.

Соколов был автором "Эксперта", печатался в "Независимой газете" и "Огоньке", писал для "Известий" и "Коммерсанта". Он написал книги "Поэтические воззрения россиян на историю", "Чуден Рейн при тихой погоде", "Удовольствие быть сиротой".