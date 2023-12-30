Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

Ей было 83 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла на 83 году жизни. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

"Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. <…> В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ. Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце", - говорится в сообщении.

Телеведущий Дмитрий Борисов также сообщил в своем Telegram-канале, что прощание с Зименковой состоится 2 января.

Зименкова родилась в 1941 году в Казани, закончила театральное училище, а затем Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской. Работала на радио Казани, вела концерты. Позже переехала в Москву.