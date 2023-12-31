Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции Олег Кононенко пожелал россиянам здоровья, успеха и благополучия

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили жителей России с наступающим Новым годом. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос.

"От всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим Новым годом! Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны", - сказал Кононенко, пожелав россиянам здоровья, успеха и благополучия.

Чуб призвал жителей страны делиться душевным теплом с родными и помогать тем, кто нуждается в поддержке, дарить своим близким чудеса. "Давайте делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим", - сказал космонавт.

"Как известно, Новый год - это семейный праздник, но сегодня мы отмечаем его вдали от своих близких. Тем не менее, мы чувствуем поддержку и любовь наших родных даже здесь, в космосе. Того же желаем каждому из вас - будьте счастливы и любимы!" - отметил Борисов.

"С Новым годом!" - сказали космонавты хором.