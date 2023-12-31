В Москве в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать бесплатно

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва будут работать метро, МЦК, а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (125 маршрутов автобусов и электробусов и 17 маршрутов трамвая). Кроме того, в обычном режиме будут работать все 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта", - говорится в сообщении.

Работа МЦД будет продлена до 03:00 мск. "Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января - будет бесплатным", - заверили в мэрии.

Отмечается, что в метрополитене будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций.

"Будет также транслироваться поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, на эскалаторах, в наземном транспорте и на автовокзалах будут звучать поздравления от популярных артистов и спортсменов, в числе которых Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Татьяна Навка, Игорь Акинфеев и другие", - заключили в пресс-службе.