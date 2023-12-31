Ярмарки, катки и яркие шоу: как провести новогодние каникулы в Москве и области

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Парки, музеи, театры и другие московские и подмосковные культурные площадки подготовили обширную праздничную программу в Новый год и каникулы. Для гостей и жителей столицы проведут несколько сотен самых разных мероприятий, среди которых ярмарки, квесты, концерты, а в Московской области пройдут "Праздник зимних чудес", "Путешествие в Новый год" и другие события.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка, в саму новогоднюю ночь гостей ждет анимационная концертная программа на катках и сценах более 20 парков - посетители смогут увидеть выступления артистов, световые шоу и театрализованные постановки. На экранах в парках и на катках можно будет увидеть новогодние обращения президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Масштабная программа с участием известных артистов пройдет с 21:00 31 декабря по 03:00 1 января в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", Таганском парке и саду "Эрмитаж". Так, в парке "Красная Пресня" можно будет увидеть выступление Ольги Серябкиной, а в "Кузьминках" - Ирины Дубцовой.

В Измайловском парке, парках "Ходынское поле" и "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" праздничные мероприятия начнутся 31 декабря в 17:00, в Бабушкинском, Гончаровском, Перовском, Лианозовском парках, саду имени Баумана, усадьбе Воронцово, парках "Фили", "Ангарские пруды", парке имени Юрия Лужкова, "Дубки", 50-летия Октября, Парке Горького с 21:00 ожидается новогодняя программа с участием кавер-групп и танцевальных коллективов с интерактивными представлениями и шоу. На всех площадках гостей ждут до 03:00 1 января. Специальный сеанс работы катков с искусственным льдом с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января устроят в 17 крупных парках столицы. И по-прежнему гостей ждут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - в этом году в центре и округах столицы открыли 36 локаций.

Украсить дракона на ВДНХ

На пяти площадках ВДНХ с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января проведут праздничную программу "Вечные ценности". Развлечения ждут посетителей у Северной петли, возле инфоцентра парка "Орион", на северной станции канатной дороги, а также на площади Промышленности. В пресс-службе ВДНХ сообщили, что там организуют русское подворье с уютной избой, уличный театр, волшебный тоннель, выступление факира и перформансы. Артисты проведут мини-квесты и подарят памятные открытки, которые можно обменять на светящийся шар и украсить им символ наступающего 2024 года - дракона, который засияет ровно в полночь.

Концертная программа Международной выставки-форума "Россия" на главной сцене у фонтана "Дружба народов" начинается в этот день с 14:30, каждый час со сцены будут звучать поздравления от Дедов Морозов для разных часовых поясов, весь день здесь будут выступать известные артисты. На катке ВДНХ в 11:00 можно увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик", а с 21:30 до 02:00 гостей ждет ледовое шоу с участием артистов цирка.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" в новогоднюю ночь представит премьерное шоу "Волшебные часы", за час до полуночи аттракцион высотой 140 м превратится в самые большие в Европе часы. Новогодняя программа 31 декабря здесь пройдет с 14:00 до 02:00 - гости смогут принять участие в творческом мастер-классе "Новогодние украшения", а также в интерактивных играх с актерами-мимами. С 1 по 8 января на колесе обозрения покажут еще два интерактивных световых шоу, добавили в пресс-службе аттракциона.

Мандариновые духи и зимние сказки

В новогодние каникулы в московских культурных центрах, кинотеатрах, библиотеках, театрах, концертных залах, и музеях планируется провести порядка 1 тыс. праздничных мероприятий. В музеях пройдет около 50 событий, среди которых "Пушкинская елка" в Государственном музее А. С. Пушкина, интерактивная семейная программа по сказке "Теплый хлеб" в музее Паустовского, выставка "В ожидании чуда" в музее-заповеднике "Коломенское" и другие. В библиотеках и культурных центрах состоится 660 мероприятий - спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы. Так, в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" детей научат делать духи с ароматом мандаринов и сказочные фотографии в технике цианотипии.

С 1 по 8 января на сценах столичных театров будет сыграно порядка 40 спектаклей, тематика которых связана с зимой, новогодними и рождественскими праздниками. В их числе - "Снежное чудо" в театре "Шалом", "Щелкунчик" в Театре на Таганке, "Снежная королева" в "Ведогонь-театре" и Театре марионеток, "Двенадцать месяцев" в Театре Терезы Дуровой, "Новогодний лабиринт времени" в Детском театре эстрады и другие.

В усадьбе Деда Мороза 31 декабря с 13:00 до 19:00 пройдет праздник на Изумрудной площади с концертом, семейными шоу и хороводами. На каникулах праздничная программа будет проходить ежедневно с 1 по 8 января с 12:00 до 20:00. Московский зоопарк 31 декабря будет работать до 15:00, а уже с 1 января возобновит работу по обычному графику - с 09:00 до 17:00, в праздничные дни там пройдет новогодняя программа "Зимняя сказка в Детском зоопарке".

Новогодние каникулы в Подмосковье

В парках Московской области в новогоднюю неделю также состоится множество мероприятий. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, начнется праздничная программа с "Путешествия в Новый год", также в последний день уходящего года в парках проведут "Новый год под шубой". В программе парка культуры и отдыха "Пегас" в Егорьевске в этот день - хороводы, флешмоб "Дракоша", командные зимние игры. Концертная программа "Новогодние мелодии", музыкальный конкурс "Маски, спектакли" от уличного театра "Волшебный мир театра" будут ждать гостей в парке "Дубки" в Коломне. В парке Малевича в Одинцовском округе пройдет анимационная программа "Новогодний переполох".

На новогодних каникулах в парках Подмосковья состоится "Праздник зимних чудес". Посетители Дрезненского городского парка в Орехово-Зуевском округе смогут сделать рождественские открытки и игрушки. В парке культуры и отдыха "Победа" Талдомского округа проведут мастер-классы по росписи подарочных фигурок "Чудо шар", "Полезный десерт", будет работать творческая студия по созданию игрушек "Пальчиковые куклы". А 7 января в парках для гостей подготовили "Рождественскую ярмарку".