Мэр Белгорода сообщил, что всем пострадавшим при обстреле предложили уехать в ПВР

По словам Валентина Демидова, люди решили остаться дома

ТАСС, 31 декабря. Всем пострадавшим при массированном обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложили пункты временного размещения (ПВР), но люди решили остаться по своим домам, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Продолжаем работать с жителями и восстанавливать город после обстрела. Всем пострадавшим предложили размещение в ПВР. Но люди решили остаться дома. Открыты информационные центры. Операторы 112 готовы ответить на все вопросы и помочь", - написал Демидов в Telegram-канале.

По данным мэра города, в результате атаки со стороны ВСУ в Белгороде в основном зафиксировали повреждения окон, тепловой контур практически везде закрыли. Всего известно о повреждениях в 344 квартирах в 30 многоквартирных домах, а также 3 частных домах и нескольких социальных и хозяйственных объектах. Также установили владельцев и зафиксировали всю информацию о повреждении 51 авто.

"Коммунальные службы приводят в порядок улицы. Завтра усилятся энергетики. На некоторых участках есть проблемы с освещением. Следующая задача - как можно скорее восстановить остекление и устранить другие повреждения. Подрядчики готовы к работе, материалы есть", - добавил Демидов.