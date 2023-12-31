В Алтайском крае из-за метели перекрыли две трассы

По прогнозам, в регионе ожидается усиление ветра до 28 м/с

БАРНАУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Ограничение для проезда всех автомобилей ввели на участке трассы К-03 от города Змеиногорска до города Рубцовска, а также на участке федеральной трассы А-322 от Барнаула до города Алейска в Алтайском крае из-за метели, сообщили в "Алтайавтодоре".

"В связи с ограничением видимости - снег, метель - закрыто движение всех видов транспорта на автодороге К-03 Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области, на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска км 0-й - км 71-й, с 05:30 (01:30 мск) 31 декабря", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что, по данным "Алтайавтодора", также перекрыто движение на трассе А-322 на участке от Барнаула до Алейска.

По данным синоптиков, в Алтайском крае 31 декабря ожидается снег, метели, усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.