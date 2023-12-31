В Красноярском крае на новогодние каникулы ожидают 40 тыс. туристов

Популярными местами в регионе являются нацпарк "Красноярские столбы", Торгашинский хребет, экопарк "Гремячая грива", горнолыжные комплексы "Бобровый лог" и "Дивный"

КРАСНОЯРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Ожидаемый турпоток в Красноярском крае на новогодних каникулах составит 40 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель агентства по туризму Красноярского края Тарас Яскевич.

"За новогодние праздники ожидается, что туристский поток (поездки) в Красноярский край составит порядка 40 тыс. человек", - сообщил Яскевич, добавив, что турпоток на новогодних каникулах 2023 года составил 35 тыс. человек.

По его словам, популярными местами для туристов Красноярска и его окрестностей являются национальный парк "Красноярские столбы", Торгашинский хребет, экопарк "Гремячая грива", горнолыжные комплексы "Бобровый лог" и "Дивный". Еще одним направлением привлекательным для туристов является Енисейск, город с более чем 400-летней историей. "Здесь можно пожить в старинном купеческом доме или усадьбе, увидеть основные храмы, олицетворяющие стиль "сибирское барокко", дома известных золотопромышленников, посетить краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта XVII- XVIII веков, музей рубанка", - рассказал Яскевич.

Кроме того, среди туристических направлений руководитель агентства выделил: музей-заповедник "Шушенское" в одноименном поселке на юге края, природный парк "Ергаки", где можно покататься на горных лыжах, сноуборде и пойти в поход на снегоступах, а также Норильск и Таймыр, где можно увидеть северное сияние, сходить на промышленную экскурсию.

Ранее заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова сообщала ТАСС, что в 2023 году ожидается турпоток в 2,2 млн турпоездок, что на 10% больше показателей 2022 года.