31 декабря, 03:55

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском из-за обстрела Белгорода отменили салюты

Глава Владивостока Константин Шестаков пожелал скорейшего выздоровления раненым

ТАСС, 31 декабря. Праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года отменили во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-каналах руководителей этих городов.

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"Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной", - написал глава Владивостока Константин Шестаков.

Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин также сообщил об отмене фейерверков. Он подчеркнул, что, несмотря на это, новогодняя программа в центре города пройдет, как и планировалось. По его мнению, "неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей".

Ранее об отмене праздничных салютов также сообщили в Магадане и Благовещенске. 

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