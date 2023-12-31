В аэропорту Оренбурга из-за непогоды задержали рейсы

Всего вовремя не смогли вылететь четыре самолета

ТАСС, 31 декабря. Задержки и переносы авиарейсов в аэропорту Оренбурга связаны со сложными метеоусловиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В течение всего дня 30 декабря в Оренбурге наблюдались сложные метеоусловия. Из-за этого часть рейсов были задержаны, часть перенесены, несколько самолетов, направлявшихся в Оренбург, ушли на запасной аэродром. В настоящее время аэропорт входит в нормальный режим работы. Один рейс уже обслужили, два вылетели к нам из Москвы", - отметили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта, задержали вылеты четырех рейсов.

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, на стройплощадке рядом с пассажирским терминалом в ночь на 31 декабря произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля и возникло задымление. "Для обеспечения безопасности пассажиры были эвакуированы из терминала. После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли вернуться в терминал", - добавила собеседница агентства.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в аэропорт выехал оренбургский транспортный прокурор для организации проверочных мероприятий.

31 декабря в Оренбурге облачно, в большинстве районов умеренные осадки в виде снега и дождя.