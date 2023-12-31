Курорты Сочи приняли 7,6 млн туристов в 2023 году

По словам мэра города Алексея Копайгородского, показатель является историческим максимумом

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Турпоток в Сочи в 2023 году возрос почти на 6% по сравнению с 2022 годом, курорты приняли 7,6 млн отдыхающих, что является историческим максимумом. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"2023 год завершаем с новым достижением. Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 млн гостей. Это на 400 тыс. человек больше предыдущего периода, или на 5,8%", - говорится в сообщении.

Глава города добавил, что по прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать уже 10 млн отдыхающих.

В 2022 году Сочи принял 7,2 млн туристов, что являлось максимальным показателем турпотока за 100 лет. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.