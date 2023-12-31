Сальдо заявил об отсутствии пробок на сухопутном коридоре в Крым на Херсонщине

По словам губернатора Херсонской области, загруженность дорог увеличилась, но не критично

ГЕНИЧЕСК, 31 декабря. /ТАСС/. Загруженность сухопутного коридора в Крым на территории Херсонской области высокая, однако пробок и заторов не образуется, сообщил ТАСС губернатор области Владимир Сальдо.

"Загруженность дорог, конечно, увеличилась [после теракта на Крымском мосту 17 июля]. Основной поток товаров в Крым и из Крыма идет через Херсонскую область. Однако это не критично. Сухопутный коридор в Крым работает, пробок и заторов по организационно-техническим причинам на нем не образуется", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что "иногда движение машин останавливают во время ракетной опасности, когда нельзя пересекать мосты, но это бывает не часто". "Дорога до автомобильного пункта пропуска "Джанкой" отремонтирована, подъезд к автомобильным пунктам пропуска расширен до четырех полос. Принятых мер для работы коридора на данный момент достаточно", - отметил губернатор.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направили по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.