В Первоуральске устранили аварию, оставившую без тепла более 3 тыс. жителей

По предварительным данным, в ночь на 30 декабря произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Коммунальную аварию, оставившую без тепла более 3 тыс. жителей Первоуральска Свердловской области, устранили. Теплоснабжение домов восстановили, сообщается на сайте Свердловского филиала группы "Т Плюс".

"Специалисты Первоуральских тепловых сетей устранили повреждение теплосети на улице Комсомольской. Теплоснабжение домов полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

30 декабря следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело о халатности по факту аварии. По предварительным данным следствия, в ночь на 30 декабря произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения Первоуральска. Причиной стал прорыв на теплотрассе в районе улицы Комсомольской. В результате инцидента приостановили подачу теплоснабжения жителям нескольких десятков многоквартирных домов, в которых проживают более 3 тыс. человек.