В районах Воронежской области из-за обстрела Белгорода отменили праздничные мероприятия

Всего ограничения ввели в трех муниципалитетах региона

ТАСС, 31 декабря. Все массовые праздничные мероприятия отменили в приграничном Бутурлиновском районе Воронежском области из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

"В связи с произошедшими трагическими событиями в Белгороде антитеррористической комиссией Бутурлиновского района принято решение об отмене всех массовых праздничных мероприятий на территории муниципалитета. Скорбим вместе с белгородцами о невинных жертвах нацистского режима Украины. Просим всех жителей района отнестись к данным мерам с пониманием", - говорится в сообщении.

Аналогичное решение об отмене массовых развлекательных новогодних мероприятий до особого распоряжения приняли в администрациях приграничных Россошанского и Кантемировского районов Воронежской области.