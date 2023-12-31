Советник главы ДНР заявил, что ВСУ перебросили под Донецк подразделения мобилизованных

Основная часть подкреплений сразу была отправлена на линию боевого соприкосновения, сообщил Ян Гагин

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Украина отправила под Донецк несколько новых подразделений из числа мобилизованных, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Несколько дней назад стало известно, что Киев перебросил под Донецк несколько подразделений. В основном все мобилизованы совсем недавно, без опыта", - сказал советник.

Он уточнил, что лишь малая часть переброшенных резервов размещены на второй и третьей линии обороны, основная же часть подкреплений сразу была отправлена на линию боевого соприкосновения.