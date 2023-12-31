Губернатор Курской области призвал жителей провести новогодние праздники дома

В регионе действует желтый уровень террористической опасности

ТАСС, 31 декабря. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона провести новогодние праздники дома из-за неспокойной обстановки в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины.

"Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе - это и наше горе сейчас", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В Курской области действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В связи с этим действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников. "Минобороны, пограничники, органы правопорядка и добровольная народная дружина региона круглосуточно обеспечивают безопасность курян, в том числе в приграничных районах. Администрация и правительство Курской области в предстоящие дни работают в круглосуточном режиме. Коммунальные службы и органы здравоохранения переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество дежурных бригад", - отметил губернатор.

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города. В результате него, по последним данным, погибли 24 человека, пострадали 108. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми.