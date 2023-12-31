На участке трассы на Алтае ввели запрет на движение автобусов и грузовиков

Ограничения ввели на автодороге Р-256 между Барнаулом и Бийском

БАРНАУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Ограничение для движения пассажирского и грузового транспорта из-за неблагоприятных метеоусловий ввели на участке федеральной трассы между Барнаулом и Бийском в Алтайском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"Ограничение движения грузового и пассажирского транспорта на федеральной автомобильной дороге Р-256 на участке между Барнаулом и Бийском", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили в управлении автомобильных дорог, сняты ограничения на федеральной автомобильной дороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан на участке от Бельмесево до Алейска (27 км - 128 км) с 14:00 (10:00 мск) и трех региональных трассах. Остается закрытым для грузового транспорта и автобусов участок автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска (213 км - 345 км).

По данным синоптиков, в Алтайском крае 31 декабря снег, метели, усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.