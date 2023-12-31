Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО с Новым годом и пожелала победы

Вера Гуревич выразила надежду, что военные действия в ближайшем будущем прекратятся, и военнослужащие возвратятся домой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Вера Гуревич - школьная учительница и классная руководительница Владимира Путина - поздравила участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом и пожелала им скорее вернуться домой с победой.

"Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам прибавление сил, здоровье. А мужества и стойкости вам не занимать!" - обратилась она к бойцам.

Гуревич дала им и напутствие на будущее. "Мы надеемся, что все военные действия в ближайшем будущем прекратятся. И вы с победой возвратитесь в ваши семьи. Честь вам и слава!" - сказала она. "Еще раз с Новым годом! С мирным годом! Будьте все счастливы и здоровы, берегите себя", - добавила учительница в видеозаписи, адресованной бойцам СВО.

Вере Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.