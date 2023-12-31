В Югре на 31 минуту отключат подсветку зданий в знак поддержки белгородцев

Жителям региона предложили присоединиться к акции, погасив свет в квартирах

ТАСС, 31 декабря. Внешнюю подсветку административных зданий и праздничную иллюминацию отключат 31 декабря на 31 минуту в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в знак поддержки жителей Белгорода, который подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

"Сегодня [31 декабря] в 18:00 (16:00 мск) в Югре в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области будет отключена внешняя подсветка административных зданий и праздничная иллюминация. Мы погасим огни на 31 минуту: 31 - это код Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ввсем жителям Югры предложили проявить солидарность и присоединиться к акции, погасив свет в квартирах. "Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Югра рядом", - добавили в правительстве.