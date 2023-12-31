В Белгородской области в выходные будут работать бесплатная юридическая помощь и ЗАГСы

В режим готовности также перевели адвокатскую и нотариальную палаты региона

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бесплатная юридическая помощь, а также ЗАГСы будут работать в Белгородской области в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

"Система бесплатной юридической помощи и органы ЗАГС Белгородской области переведены в состояние готовности. В целях оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим в ходе атаки на Белгород и членам их семей, начиная с сегодняшнего дня организовано дежурство в выходные дни сотрудников областного государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Белгородской области (здание МФЦ на улице Есенина, 9 в Белгороде)", - сообщили в Минюсте. Дежурство специалистов ежедневно с 09:00 до 18:00.

Одновременно к выездам подготовлен мобильный офис бюро. В режиме готовности также находятся адвокатская и нотариальная палаты Белгородской области.

Для оказания услуг по регистрации актов гражданского состояния в дни новогодних каникул обеспечена работа управления ЗАГС Белгорода. Оно будет работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 09:00 до 17:00 без перерыва.