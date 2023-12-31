В Липецке отказались от проведения праздничных мероприятий после обстрела Белгорода

Новогодние гуляния также отменили в Ельце

ТАСС, 31 декабря. В Липецке отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

"Трагедия, которая произошла вчера, никого не оставила равнодушным. В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь в парках Победы, НЛМК, Быхановом саду, ДК "Сокол", "Матыра", "Рудничный", ГДК", - написала она..

Также новогодние гуляния из-за трагедии в Белгороде отменены в Ельце Липецкой области. "В связи со случившейся трагедией мы приняли решение отменить развлекательную дискотеку на площади Ленина в 01:00 в новогоднюю ночь. Уверен, что вы, уважаемые ельчане, примете это решение с пониманием", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее аналогичное решение приняли в Воронежской области.