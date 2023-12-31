В новых регионах российские паспорта получили почти 90% жителей

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на территориях открыли более 100 подразделений по вопросам миграции

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Почти 90% жителей в новых регионах получили российские паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90% жителей в новых субъектах России. В новом году органы внутренних дел продолжат свою работы с нашими новыми согражданами", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что для выдачи паспортов открыты девять объектов по печати документов и в новых регионах, и в Крыму и Ростовской области. "В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях открыли больше 100 подразделений по вопросам миграции", - добавила представитель ведомства. Кроме того, по ее словам, для тех, кто не может сам добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы.

В марте президент России Владимир Путин после общения с жителями Мариуполя потребовал от МВД оперативно навести порядок с выдачей российских паспортов в новых регионах страны. Начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в мае, выступая на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума, сообщила, что ведомство планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.