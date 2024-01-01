В России заработали новые преференции для волонтеров

Расширяется круг участников добровольческой деятельности

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пакет законов о дополнительных мерах государственной поддержки волонтерской деятельности и волонтерских организаций, включающих освобождение волонтеров от уплаты НДФЛ за гранты, компенсацию расходов на медицинские услуги и появление нагрудных знаков волонтеров, вступает в силу.

Освобождение от НДФЛ

С 1 января в России начинает действовать норма, по которой волонтеров освободят от уплаты НДФЛ на доходы, связанные с добровольческой деятельностью. Из налоговой базы исключаются доходы, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам о безвозмездном выполнении работ или услуг, компенсация затрат на покупку форменной одежды, средств индивидуальной зашиты, на наем жилого помещения, на проезд к месту, где необходима помощь волонтеров, и обратно, на питание, а также на добровольное медицинское страхование, связанное с рисками при осуществлении волонтерской деятельности.

От НДФЛ также освобождаются гранты, призы или подарки в любой форме, полученные по итогам соревнований, конкурсов, включенных в утверждаемый правительством РФ перечень, или проводимых властями регионов или общественно-государственными движениями. От налогов освобождается и оплата стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и временного жилья.

Расширение круга добровольцев

Другим законом расширяется круг участников добровольческой деятельности. К ним теперь отнесены профильные объединения, ассоциации, союзы и ресурсные центры. Под последними подразумеваются некоммерческие общественные организации, учреждения и союзы, созданные автономными НКО, оказывающими комплекс услуг волонтерам и способствующими развитию инфраструктуры для них.

Также статус распространен на людей, участвующих в увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне и оказывающих помощь соотечественникам, проживающим за рубежом.

Устанавливается, что органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать волонтерам финансовую, организационную, информационную, консультационную, методическую и имущественную поддержку. Порядок получения господдержки установит правительство, а вся информация о таких мерах станет доступна на платформе "Добро.РФ".

Еще одно нововведение заключается в том, что волонтерам теперь будут компенсировать расходы на медицинские услуги и обучение, если это необходимо для их деятельности.

О нагрудных знаках

С 1 января в России вводится новая форма поддержки добровольцев - они могут быть награждены унифицированным нагрудным знаком по аналогии с донорами.