Из Курганской области за 2023 год направили в зону СВО почти 90 восстановленных машин

Регион также завершает модернизацию четырех объектов детской инфраструктуры в подшефном Краснодоне, сообщил губернатор Вадим Шумков

ТАСС, 31 декабря. Из Курганской области восстановили и отправили на СВО почти 90 автомобилей "Нива" и "УАЗ" за год в поддержку российских бойцов. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

"Мы отправили все вместе - предприниматели, частные лица и субъект - уже 86 автомобилей марки "Нива" и "УАЗ". Требуется перевозить боекомплекты, раненых бойцов от точки до точки - эти машины сегодня как нельзя кстати", - сказал он, уточнив, что эту помощь курганцы отправили в течение 2023 года.

Автомобили предварительно отремонтировали. Часть из них - техника скорой медицинской помощи и других учреждений, которую ранее заменили новыми автомобилями.

Кроме того, регион завершает модернизацию четырех объектов детской инфраструктуры в подшефном Краснодоне. Закончили ремонт пищеблока школы №4, установку блочной модульной газовой котельной в Суходольском доме культуры и одного из этажей социального общежития, заканчиваются капремонты помещений под центр детских инициатив.

"Плюс, мы проектируем для них парк на следующий год, уже сдан проект", - уточнил Шумков.