В Новороссийске восстановили подачу воды, нарушенную из-за коммунальной аварии

Без водоснабжения оставались почти 6 тыс. человек

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение 6 тыс. жителей Новороссийска, которые 30 декабря остались без воды из-за аварии на насосной станции, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в МЦУ города.

"Работы завершены. Водоснабжение в зоне №1 восстановлено", - говорится в сообщении.

30 декабря для выполнения аварийных работ в связи с выходом из строя электрокабеля, питающего насосные станции водоснабжения, было выполнено технологическое ограничение подачи воды населению в часть зоны №1. Отключение водоснабжения коснулось около 5 911 жителей города.