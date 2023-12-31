В Петербурге меры поддержки семей участников СВО продлили на 2024 год

Расходы компенсируются из бюджета города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге продлили все действующие меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому на 2024 год продлеваются меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Согласно документу, сохраняются все льготы, введенные для семей участвующих в СВО петербуржцев с октября 2022 года: освобождение от родительской платы в государственных детских садах, право на внеочередной прием детей в городские образовательные учреждения и предоставление там же бесплатного питания, а также бесплатного проезда в городском наземном общественном транспорте, метро и поездах пригородного сообщения. Расходы компенсируются из бюджета Санкт-Петербурга. Как уточнили в пресс-службе правительства, выдачей проездных документов теперь будет заниматься СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Кроме того, в правительстве напомнили, что некоторые меры поддержки для семей участников спецоперации, например, предоставление бесплатных путевок в лагеря отдыха, закреплены на постоянной основе в Социальном кодексе Санкт-Петербурга.