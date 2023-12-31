Папа Римский Франциск пожелал верующим счастливого Нового года

Свою проповедь он посвятил семье

ВАТИКАН, 31 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в последнем в этом году воскресном обращении пожелал всем верующим счастливого Нового года и вспомнил своего предшественника Бенедикта XVI в годовщину его смерти.

"Год назад завершил свой земной путь Бенедикт XVI, посвятив жизнь церкви, которой служил с любовью и мудростью", - вспомнил понтифик Почетного Папу, отрекшегося от престола в 2013 году.

"Продолжаю молиться за народы, которые страдают из-за войн: за мученические украинский народ, народы Палестины и Израиля, суданцев и многих других. С окончанием года спросим себя, сколько человеческих жизней потеряны в вооруженных конфликтах? Сколько смертей, разрушений, страданий, бедности?" - сказал понтифик.

Свою проповедь он посвятил семье. "Господь спас нас, живя среди нас, он жил в семье. <...> Семья - важнейший элемент общества. Ее надо всегда защищать. Желаю вам всем счастливого Нового года", - заключил Папа Римский Франциск.