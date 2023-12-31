Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год (разница во времени с Москвой - плюс девять часов).

Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

Выступление президента на фоне Кремля - традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В 2022 году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).