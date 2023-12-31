Путин в новогоднем поздравлении заявил, что в 2023 году было многое сделано

РФ твердо отстаивала свои интересы, отметил президент

ТАСС, 31 декабря. Россия твердо отстаивала в уходящем году свои интересы и ценности, сделано было многое, заявил глава государства Владимир Путин в новогоднем поздравлении.

"Мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее", - сказал Путин. "В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой", - добавил российский лидер.