Путин заявил о единстве россиян в помыслах, труде и бою

Работа на общее благо сплотила общество, отметил президент

ТАСС, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин считает, что россияне едины в помыслах, труде и бою. Такое мнение он высказал в новогоднем обращении к россиянам.

"Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России - солидарность, милосердие, стойкость", - сказал российский лидер.

Путин убежден, что работа на общее благо сплотила российское общество.

"Главное, что нас объединяло и объединяет, это судьба отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас", - сказал Путин. По словам президента, "мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом".