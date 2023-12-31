Аэропорт Бреста приостановил работу после удара молнии в диспетчерскую башню

Как отмечает телеканал BFMTV, "нет никакой уверенности, что полеты получится возобновить в понедельник"

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Все взлеты и посадки в аэропорту Бреста (департамент Финистер, запад Франции) прекращены после удара молнии в башню управления полетами во время урагана "Жеральдин". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, аэропорт Бреста, "который является главными воздушными воротами региона Бретань, приостановил работу из-за удара молнии". Как отмечает телеканал, в настоящий момент "нет никакой уверенности, что полеты получится возобновить в понедельник".

Ураган "Жеральдин" ударил по западным департаментам Франции в ночь на воскресенье. Скорость ветра достигала 38 м/с. Около 4 тыс. домохозяйств в регионе Бретань остались без электричества.