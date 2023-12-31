Мурашко отметил хорошую работу белгородских медиков при оказании помощи пострадавшим

По словам министра здравоохранения, сложностей с оборудованием и обеспечением не возникало

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Медики, пришедшие на помощь пострадавшим в первые минуты после украинской атаки на Белгород, сработали хорошо. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Хочу отметить хорошую работу белгородских медиков, которые в первые минуты пришли на помощь, оказали помощь. Хочу отметить и работу военных медиков, которые также подключились к оказанию медицинской помощи в первые часы", - сказал министр в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Далее, соответственно, усиление бригад силами центра медицины катастроф, федеральных центров и московских клиник. Стабилизировали пациентов и оказали всю возможную медицинскую помощь", - добавил Мурашко и подчеркнул, что никаких сложностей, в частности, с оборудованием и обеспечением, на данном этапе не возникало.

Глава российского Минздрава рассказал, что 25 наиболее тяжелых пострадавших уже доставлены в Москву в сопровождении 46 медиков, всех пациентов готовы принять московские клиники и федеральные центры. "Перелет прошел хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное", - отметил министр.