В Сочи открыли первый на Кубани центр по обращению с животными без владельцев

Он рассчитан на около 350 животных

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Центр по обращению с бездомными животными открылся в Сочи, он стал первым таким муниципальным центром на Кубани. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

"В Сочи открылся первый в Краснодарском крае муниципальный центр по обращению с животными без владельцев. На первом этапе возведено 87 вольеров, где одновременно могут содержаться порядка 350 животных без владельцев. На территории комплекса также размещены медицинский блок, манеж-приемная и административное здание для персонала", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что на втором этапе в центре появится еще 80 вольеров.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе ведется планомерная работа по уменьшению численности животных без владельцев. В центре будет оказываться полный комплекс услуг по лечению, вакцинации и стерилизации", - привели в сообщении слова первого заместителя главы Сочи Светланы Калининой.

Работа проводится при поддержке депутатов городского собрания Сочи и неравнодушных сочинцев, добавили в администрации города-курорта.