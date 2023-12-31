МЧС предупредило о росте числа пожаров в новогодние праздники

Основной причиной возгораний является неисправность электрооборудования, а также нарушения в использовании печей и каминов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. МЧС России предупредило о росте числа пожаров во время новогодних праздников.

"В обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники - каждые 2 минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть происходит каждые полчаса", - сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

При этом число пожаров, произошедших по вине нетрезвых, увеличивается в праздники в 2,5 раза, а погибших при таких возгораниях детей - в 10 раз.

Основной причиной возникновения пожаров является неисправность электрооборудования, а также нарушения в использовании печей и каминов. Петарды, по данным МЧС, вызывают пожары не так часто, однако они часто вызывают травмы.

Как ранее сообщал глава МЧС РФ Александр Куренков, в 2023 году произошло более 350 тыс. пожаров, в которых погибли порядка 7,2 тыс. человек, свыше 26 тыс. были спасены. По сравнению с прошлым годом, как отмечают в МЧС, число пожаров снизилось на 1,5%, а гибель в огне - на 2%.