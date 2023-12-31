В Пензе после обстрела Белгорода отменили новогодние гуляния

Ограничения не коснутся детских мероприятий в городе

ТАСС, 31 декабря. В Пензе отменили новогодние гуляния в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава города Александр Басенко в своем Telegram-канале.

"В знак солидарности с нашими соотечественниками и их трагедией мы сократим городскую праздничную программу. Изменения не коснутся детских мероприятий, но отменяются запланированные гуляния в новогоднюю ночь на площади Ленина", - написал он.

Ранее от проведения праздничных мероприятий отказались в Липецке, Тамбове и Воронежской областях, сократили праздничную программу в Ижевске.