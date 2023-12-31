Последней остановкой поезда Деда Мороза в 2023 году стала Карелия

Следующую остановку поезд сделает 2 января 2024 года в Мурманской области

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 декабря. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза прибыл в Петрозаводск, там передвижная резиденция сделала последнюю остановку в 2023 году, передает корреспондент ТАСС.

В городе около -17 градусов. Несмотря на мороз встречать поезд пришли более 100 детей и взрослых. Дед Мороз вышел на перрон, где поприветствовал собравшихся и пожелал всем счастливого Нового года. Гостей в своей резиденции он будет принимать до 21:00. Распроданы все билеты.

Как сообщил ТАСС директор городского Дома культуры Владимир Прикуль, на время стоянки организована развлекательная программа с участием аниматоров и ведущих. Кроме того, в проведении праздника помогают около 50 волонтеров из Петрозаводска, Суоярви, Санкт-Петербурга и других городов, рассказали агентству в Центре развития добровольчества Карелии.

Поезд Деда Мороза - совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. На протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входят приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами. Маршрут в этом году включает 83 остановки в городах. Следующую остановку поезд сделает 2 января 2024 года в Оленегорске Мурманской области.

Празднование Нового года в Петрозаводске

Власти Петрозаводска отказались от массовых гуляний и фейерверка на центральной площади города в новогоднюю ночь, аналогичное решение они приняли и в прошлом году. Тем не менее совсем от новогодней программы не отказываются. В преддверии праздников в городе уже прошли крупные мероприятия, среди которых, например, спортивный музыкально-гастрономический фестиваль, фестиваль танцевального спорта "Кубок Деда Мороза", а также елка главы республики Карелия. С 25 декабря на площади Кирова работает праздничная ярмарка "Сказочная Карелия".