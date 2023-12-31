В системе отопления Москвы в связи с похолоданием начали повышать температуру

В городе прогнозируют до -25 градусов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления Москвы из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до -13...-15 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках, со вторника температура воздуха ночью может опускаться до -21...-25 градусов. В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.