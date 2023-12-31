В Петербурге отказались от концерта на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев

Губернатор Александр Беглов предложил оказать всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге приняли решение не проводить новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области, где после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли более 20 человек и более 100 пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

"В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию, никто не отнимет праздник у наших детей", - написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что переговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов.