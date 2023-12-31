МЧС предупредило об аномальных холодах в Свердловской области в начале января

По прогнозу, в регионе ожидается до -25 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается в Свердловской области с 1 по 5 января. Кроме того, в первый день 2024 года вероятен сильный снег, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По уточнению синоптиков, на период 1-5 января местами по области ожидается аномально холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 7 градусов и более (до -25 градусов по Цельсию)", - говорится в сообщении. Кроме того, 1 января местами на территории области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 м/с.

В ведомстве призвали жителей региона на период низких температур воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, походов, а также ограничить использование личного транспорта.