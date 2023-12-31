В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов

Он будет действовать с 1 по 3 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

"По информации Росгидрометцентра, с 12:00 1 января до 12:00 3 января 2024 года на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе, а водителей - при управлении транспортом.

По данным Северо-Западного УГМС, с 1 по 5 января в Санкт-Петербурге ожидается аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха составит -14...-20 градусов, что на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Днем 3 января синоптики прогнозируют похолодание до -24 градусов. По Ленинградской области в указанный период также ожидаются аномальные холода до -30 градусов в ночные часы.

Оранжевый уровень в шкале погодной опасности (зеленый - желтый - оранжевый - красный) означает, что погода опасна и может негативно повлиять на социально-экономическую деятельность, привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.