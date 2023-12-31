Патриарх Кирилл в новогоднем молебне попросил Бога о мире и о справедливости

Он также вспомнил о жертвах недавней террористической атаки в Белгороде, отметив, что произошедшие там трагические события "уязвляют душу и совесть скорбью"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за несколько часов до наступления 2024 года совершил в храме Христа Спасителя новогодний молебен, помолившись особым образом о защите Отечества, о мире и о справедливости.

"Мир стал очень уязвим, потому что у мира есть силы и способности, возможности разрушить самого себя. А потому сегодня призывы к миру - это призывы к самосохранению. Но мир не может быть без справедливости. <…> И наша молитва Господу - о скорейшем прекращении междоусобной брани; конечно, о защите Отечества нашего; конечно, о мире, но и о справедливости, потому что мир без справедливости - это непрочный мир", - сказал патриарх.

Также он вспомнил о жертвах недавней террористической атаки в Белгороде, отметив, что произошедшие там трагические события "уязвляют душу и совесть скорбью". Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих усиленно помолиться о российских властях и воинстве, в том числе о главе государства и верховном главнокомандующем Владимире Путине, "о тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской".

По словам патриарха, у каждого человека есть надежда на то, что будущий год будет более успешным и благополучным. "Совершая новогодний молебен, мы молимся Господу, благодаря его за благодеяния, которые мы имели в году минувшем, и одновременно испрашивая благословение на год будущий", - добавил он.