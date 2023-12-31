В БДИПЧ ОБСЕ заявили, что организации известно об атаке на Белгород

Белгород и область ранее подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины

ВЕНА, 31 декабря. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ осведомлено о ракетном обстреле Белгорода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"БДИПЧ известно об упомянутой атаке. Что касается атак, происходящих в контексте войны на Украине, мы продолжаем наблюдать за соблюдением норм международного гуманитарного права и прав человека в соответствии с нашей методологией", - говорится в комментарии.

Белгород и область в пятницу и субботу подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний удар был нанесен по центру города двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 24 человека, пострадали более 100, повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. В воскресенье Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам на Украине, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.