Общественное телевидение отказалось транслировать новогоднее послание Католикоса армян

Общественное телевидение Армении пока не комментировало ситуацию

ЕРЕВАН, 31 декабря. /ТАСС/. Общественное телевидение Армении впервые со дня независимости республики отказалось транслировать новогоднее обращение Католикоса всех армян Гарегина II, которое обычно выходило в эфир до речи руководителя страны. Об этом сообщил пресс-центр первопрестольного Эчмиадзина.

"На протяжении всей истории независимости, со времен Его Святейшего Вазгена I, обращение Святейшего Патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны в новогоднюю ночь. В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение Святейшего Патриарха не будет транслироваться раньше полуночи, как это было традиционно принято. Вместо этого в вечернем выпуске "Вестей" было предложено озвучить обращение Католикоса всех армян, что было отклонено", - отмечается в заявлении.

Общественное телевидение Армении пока не комментировало ситуацию.

После прихода к власти в 2018 году премьер-министра Никола Пашиняна, отношения между Армянской апостольской церковью и представителями правящей партии страны заметно напряжены. Особенно эти отношения до взаимных обвинений дошли после того, как Армянская апостольская церковь потребовала отставки премьер-министра после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Исключительная роль Армянской апостольской церкви закреплена конституцией Армении.