Установить окна в поврежденных при обстреле ВСУ домах Белгорода планируют до 10 января

Общая площадь работ составляет более 3,5 тыс. кв. м

ТАСС, 31 декабря. Более 3,5 тыс. кв. м оконных и балконных блоков повреждено в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Завершить их ремонт планируется до 10 января 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов по итогам встречи с подрядными организациями.

"Общая площадь восстановления оконных и балконных проемов - более 3,5 тыс. кв. м. Завершить ремонт окон постараемся до 10 января", - написал он.

По словам Демидова, в полном объеме все восстановительные работы планируется закончить до 20 января. "Главная задача - помочь людям, которые пострадали от обстрела, восстановить жилье. Тепловые контуры во всех квартирах и домах закрыты по временной схеме. Специалисты подрядных организаций за сегодня произвели замеры, чтобы сформировать заказ на производство окон. От этой работы зависят сроки и качество монтажных работ. Изготавливать начнут с 1 января", - проинформировал мэр Белгорода.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что строители начнут установку окон и восстановление фасадов домов в Белгороде, поврежденных в результате обстрела ВСУ, с 2 января.

Белгород и область в пятницу и субботу подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний удар был нанесен по центру города двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 24 человека, пострадали более 100, повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. В воскресенье Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам на Украине, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.